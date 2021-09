De Verenigde Staten en de Europese Unie zouden gaan samenwerken om de groeiende macht van grote techbedrijven te beperken. De partijen willen daarvoor in de toekomst mogelijk een uniforme aanpak hanteren.

Naar verwachting wordt de samenwerking volgende week bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst over technologie, klimaat, handel en toeleveringsketens. Die vindt op 29 september plaats in de Amerikaanse stad Pittsburgh. Ook de vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager (Mededinging) zou daarbij aanwezig zijn.

De VS en de EU proberen al langer de macht van Amerikaanse techbedrijven als Google, Facebook, Apple en Amazon in te dammen. Daarbij is samenwerken "van cruciaal belang geworden", schrijft persbureau Reuters op basis van een interne memo van het Witte Huis. Als beide partijen dezelfde regels hanteren, zou het makkelijker moeten zijn om bij overtredingen in te grijpen.

De VS en de EU hebben nu een speciale handels- en technologieraad opgericht om met elkaar in gesprek te gaan. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over hoe ze het beste een bestuur van een technologiebedrijf kunnen benaderen. Ook gaan ze praten over eerlijke concurrentie en het modereren van inhoud. Het zal de eerste keer zijn dat de raad bijeenkomt.

Het Witte Huis wil niet zeggen wat er tijdens de bijeenkomst precies wordt besproken, maar bevestigt wel dat de raad volgende week bijeenkomt.