Facebook gaat Europese gebruikers meer controle geven over de cookies die het bedrijf van ze verzamelt. De gebruikers kunnen in de toekomst meer voorkeuren voor cookies instellen en kunnen deze later via een nieuw menu aanpassen, meldt het bedrijf donderdag.

De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op Facebook en Instagram. In het menu van beide platforms kunnen gebruikers straks te allen tijde hun voorkeuren aanpassen.

Ook zullen alle gebruikers een cookiebanner zien verschijnen, waarin ze kunnen instellen welke cookies het sociale medium verzamelt.

Het bedrijf komt naar eigen zeggen met de nieuwe mogelijkheden om te handelen volgens de AVG en de Europese privacyrichtlijnen. Wanneer de functie uitgerold gaat worden, is niet bekendgemaakt.