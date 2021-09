In bibliotheken en gemeentehuizen liggen naar verwachting vanaf volgende week formulieren waarmee mensen een papieren coronapas kunnen aanvragen. Ze zijn bedoeld voor mensen voor wie de digitale coronapas te moeilijk is. De optie komt te laat voor het 'openingsweekend' van de verplichte coronapas: vanaf 25 september is een toegangsbewijs verplicht bij onder meer restaurants en cafés.

Het ministerie van Volksgezondheid kreeg eerder kritiek, omdat het voor onder anderen ouderen en laaggeletterden soms te moeilijk is om via de CoronaCheck-app of -website een toegangsbewijs te regelen.

Op het formulier kunnen mensen hun burgerservicenummer (BSN) en postcode invullen. Ze krijgen het toegangsbewijs enkele dagen later in de brievenbus. De methode werkt niet voor mensen die met een negatieve testuitslag toegang willen krijgen, omdat een testbewijs maar 24 uur geldig is.

Ouderenbond ANBO is blij met de stap, maar vindt ook dat het ministerie van Volksgezondheid er veel te laat mee komt. "Dit had veel eerder moeten gebeuren", zegt woordvoerder Renate Evers. "De vraag naar een papieren alternatief is echt onderschat."

"Tussen de twee en vier miljoen mensen kunnen zich online niet goed redden", zegt Klaas Gravesteijn van de Vereniging Openbare Bibliotheken. "Dat gaat niet alleen over ouderen, maar over alle leeftijdscategorieën en mensen in alle lagen van de bevolking. Deze mensen worden uitgesloten als het ze niet lukt om op tijd een coronapas te regelen. Ze kunnen gewoon niet meedoen."

Het is niet duidelijk vanaf wanneer de formulieren precies bij bibliotheken en gemeenten liggen. Het ministerie van Volksgezondheid is nog bezig met het opzetten van het initiatief, aldus een woordvoerder. Naar verwachting wordt de optie begin volgende week officieel aangekondigd.

Het betekent dat mensen die de digitale coronapas te moeilijk vinden dit weekend mogelijk geen café of restaurant kunnen bezoeken. "We kunnen met zekerheid zeggen dat lang niet iedereen die zaterdag een toegangspas wil die daadwerkelijk heeft", zegt Evers.

Lang wachten bij telefoonnummer voor papieren coronapas

De overheid heeft veel nadruk gelegd op de digitale wijze om een coronapas te krijgen: via de CoronaCheck-app. Ook kunnen mensen via de website een toegangsbewijs printen.

Maar de site is voor veel laaggeletterden te moeilijk. "Veel te veel tekst", zegt ervaringsdeskundige Ria van Ras. "Een groot drama", vindt Jos Niels. Ze zijn beiden laaggeletterd geweest en deelden hun ervaringen via Stichting ABC met NU.nl.

Daarnaast kunnen mensen met de overheid bellen om thuis een papieren coronapas te ontvangen. Dat kan via een algemeen telefoonnummer (0800-13 51) of de CoronaCheck-helpdesk (0800-14 21). Maar ook dat verloopt niet vlekkeloos. Niels stond twintig minuten in de wacht om daarna doorverbonden te worden.

Ook ouderenbond ANBO krijgt de hele week signalen van mensen die heel lang in de wacht moeten staan. "De beperkte capaciteit blijft dus een probleem", aldus woordvoerder Evers. Ook het keuzemenu, waarbij mensen hun BSN en postcode kunnen intoetsen, is niet altijd een oplossing. "Sommige ouderen kunnen dat niet of vinden dat eng", zegt Evers. "Zij staan nog steeds lang in de wacht."