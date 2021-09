Met Stoptober 2021 word je geholpen om 28 dagen lang niet te roken en de nieuwste Pokémon-game haalt inspiratie bij League of Legends. Dit zijn de apps van de week.

Stoptober 2021

In oktober proberen jaarlijks talloze Nederlanders te stoppen met roken tijdens de actie Stoptober. Het doel is om 28 dagen lang geen sigaret op te steken. Deze app helpt daarbij. In de app kun je precies zien hoeveel dagen je al bent gestopt en hoeveel geld je daarmee hebt bespaard.

Als je de app installeert, krijg je dagelijks een berichtje om je te motiveren. Daarnaast kun je in de app tips rond het stoppen met roken vinden. Bijvoorbeeld het wegdoen van al je asbakken en aanstekers, en aan iedereen in je omgeving vertellen dat je gaat stoppen.

Er is zelfs een Noodhulpknop aanwezig voor als je echt trek in een sigaret hebt. Je krijgt dan een tip over hoe je daarmee om kunt gaan.

Houd je het goed vol, dan verdien je badges. Deze kun je aan je vrienden laten zien om aan te geven hoe goed je bezig bent. Door een chatgroep te maken met vrienden of collega's die de app ook gebruiken, kun je elkaar steunen.

Download Stoptober 2021 voor Android of iOS (gratis).

26 Bekijk hier de uitleg van de Stoptoberapp

Pokémon UNITE

De nieuwste Pokémon-game voor je smartphone haalt inspiratie bij populaire moba-games, zoals League of Legends en Dota 2. Maar zoals het meestal met Pokémon gaat, wordt dit genre een stuk toegankelijker gemaakt.

Het idee is dat je vijf tegen vijf strijdt op een speelveld. Je bestuurt zelf een Pokémon. Op het speelveld versla je andere wilde Pokémon om punten te verdienen die je naar een doel van de tegenstander brengt om in te wisselen. Ondertussen kom je ook de Pokémon tegen die de tegenstander bestuurt. Word je door hen verslagen, dan lig je een tijdje uit het spel.

De Pokémon die je bestuurt, start altijd met een laag level. Door te vechten en punten te verdienen, leert de Pokémon nieuwe aanvallen en kun je evolueren. Uiteindelijk krijg je een speciale Unite-move die je sporadisch kunt gebruiken. Dat is een spectaculaire aanval die je van elke Pokémon eigenlijk wel een keer wil zien.

De game is gratis te spelen, maar heeft wel in-appaankopen. Leuk is dat de game ook voor de Nintendo Switch verkrijgbaar is en je gewoon met elkaar kunt spelen. Door in te loggen kun je makkelijk wisselen tussen je smartphone en de Switch.

Download Pokémon UNITE voor Android of iOS (gratis).

60 Pokémon UNITE komt met mobiele versie

Tap Electric

De uit Amsterdam afkomstige app Tap Electric blijft in een rap tempo nieuwe functies krijgen, waardoor het een interessante app is voor eigenaren van elektrische auto's. Met de app vind je laadpunten om je auto op te laden en betaal je ook meteen.

De nieuwste functie houdt in dat je een berichtje kunt sturen naar de eigenaar van een auto die een laadpunt onnodig bezet houdt. Dat doe je via het kenteken. De eigenaar van die auto moet dan wel gebruikmaken van dezelfde app, maar wie weet heb je geluk.

Met de app kun je verder zien hoe de beschikbaarheid van een laadlocatie er doorgaans uitziet. Je kunt zelfs een 'laadgroep' starten, een chat met anderen die regelmatig op jouw laadpunt laden om met elkaar af te stemmen wanneer iedereen aan de beurt is.

Download Tap Electric voor Android of iOS (gratis).