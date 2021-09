Wat is de beste alles-in-een-zwart-witprinter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Het is handig als je met je printer ook kunt scannen en kopiëren. Dit noemen we een alles-in-een. Daarnaast zijn er verschillende soorten printers, zoals inkjetprinters en laserprinters.

Inkjetprinters zijn vaak goedkoper in aanschaf, maar de inkt is vaak duur en kan uitdrogen als je weinig print. Er zijn ook inkjetprinters met een ingebouwde inkttank die je met goedkope inktflesjes kunt navullen. Die worden inkttankprinters genoemd. Deze zijn juist vaak een stuk duurder in aanschaf, maar heel goedkoop in het gebruik. Laserprinters zijn vaak ook duurder in aanschaf, maar gebruiken toner in plaats van inkt. Die kan niet uitdrogen.

De Consumentenbond heeft verschillende soorten printers getest op onder meer afdrukprestaties, afdrukgemak en de kosten en verbruik van inkt of toner. Er zijn in totaal 178 printers getest die verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie alles-in-een-zwart-witprinters is een inkttankprinter van Epson de Beste uit de Test. Een laserprinter van Brother is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Epson EcoTank ET-M3170

Deze printer van Epson is een inkttankprinter. Hij is niet goedkoop in aanschaf, maar wel heel goedkoop in het inktgebruik. Je moet wel veel printen om het aankoopbedrag eruit te halen.

De printer wordt geleverd met 120 ml zwarte inkt. Je kunt daarmee een behoorlijke tijd vooruit en hebt pas na ongeveer vierduizend tekstpagina's nieuwe inkt nodig. Mocht je nieuwe inkt moeten kopen, dan kost dit omgerekend nog geen halve cent per pagina.

Hij is makkelijk in gebruik en print lekker snel. Een tekst van vijf pagina's print hij in zestien seconden. De tekst is goed zwart, maar een tikkeltje wazig in vergelijking met een laserprinter. Ook zie je bij afbeeldingen duidelijk korrelige en verticale strepen.

Printen kan hij dubbelzijdig, maar dubbelzijdig scannen kan hij niet. De kwaliteit van de scanner is wat wisselvallig, vooral bij het scannen van foto's. Ook de kopieën zouden wel iets beter mogen, maar de kopieersnelheid is prima.

Beste Koop: Brother DCP-L2530DW

Deze laserprinter van Brother is al wat langer op de markt. Hij heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Vooral als je wat minder vaak print, is dit een prima alternatief.

De printjes zien er erg goed uit en de kosten voor het tonerverbruik zijn laag. Hij kan weliswaar in verbruikskosten niet tippen aan de Epson, maar vijftig tekstpagina's kosten je maar ongeveer 1 euro aan toner.

Verder kan hij dubbelzijdig printen en het printen gaat ook heel snel. Hij is sowieso erg snel, ook in kopiëren en scannen. De kwaliteit van de scans en kopieën zijn goed.

Een nadeel is dat de papierbaan beperkt toegankelijk is. Als een vel papier vastloopt, kan het lastig zijn om dat eruit te peuteren.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.