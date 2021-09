Een foto van een jong meisje dat vanuit een autostoeltje ongemakkelijk in de camera kijkt wordt geveild als NFT, meldt de BBC donderdag. De afbeelding, die 'side-eying Chloe' wordt genoemd en viraal ging op het internet, wordt geveild voor een bedrag van minimaal 5 ethereum (ruim 13.300 euro).

De meme, een meestal grappige foto of video die populair is op het internet, wordt geveild door de familie van Chloe. De koper wordt met het aanschaffen van de NFT, dat staat voor non-fungible token (niet-vervangbaar token), eigenaar van de digitale afbeelding.

De meme ontstond in 2013, toen de tweejarige Chloe Clem samen met haar zus op video werd vastgelegd tijdens een verrassingsreisje naar Disneyland. Haar zus barstte in tranen uit, waarna de camera werd gericht op Chloe, die wat ongemakkelijk in de camera keek.

"Het internet deed de rest", zegt moeder Katie tegen de BBC. "Ik opende Tumblr en er waren overal pagina's met het gezicht van Chloe. Het was heel raar en overweldigend. Vrienden en familie sturen me tot de dag van vandaag memes van Chloe."

De video is inmiddels ruim twintig miljoen keer bekeken op YouTube. Het geld dat met de verkoop van de NFT wordt verdiend, zal in de opleiding van Chloe worden gestopt.

De afgelopen tijd werden al vaker memes verkocht voor hoge bedragen. Zo leverde een foto van een meisje dat voor een brandend huis poseerde ruim 400.000 euro op. Het bekende internetfilmpje Charlie bit my finger bracht 622.000 euro op.