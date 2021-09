YouTube test een manier om video's uit de webbrowser op een pc of laptop te downloaden, zo meldt het bedrijf op zijn website. Dankzij de functie kunnen gebruikers de video's offline bekijken.

De test is alleen beschikbaar voor betalende Premium-gebruikers van YouTube. Abonnees hebben al langer de mogelijkheid om video's te downloaden op smartphones, maar op pc bood Youtube die optie zelf nog niet aan.

Vooralsnog gaat het om een tijdelijke test. Mensen met een Premium-abonnement kunnen tot 19 oktober video's downloaden. De hoogste resolutie om de video's op te slaan is 1080p, maar ook lagere resoluties kunnen gekozen worden.

De test werkt op Windows, macOS en ChromeOS met de nieuwste versies van de browsers Chrome, Edge en Opera. De downloadoptie is voor Premium-gebruikers te vinden via de drie puntjes onder de video. Het is niet bekend of YouTube de mogelijkheid na 19 oktober voor iedereen beschikbaar maakt.