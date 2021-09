Microsoft heeft woensdag een nieuwe versie van de Android-smartphone Surface Duo aangekondigd. Het apparaat heeft wederom twee losse schermen die met een scharnier aan elkaar zitten, zodat ze op elkaar gevouwen kunnen worden. De schermen ondersteunen nu 90Hz en achter op het toestel zijn drie cameralenzen geplaatst.

De Surface Duo 2 lijkt grotendeels op de eerste versie. Het apparaat heeft dus geen buigbaar scherm, zoals de Samsung Galaxy Fold 3, maar twee losse schermen om apps naast elkaar te plaatsen. Samen hebben die displays een schermdiagonaal van 8,3 inch.

Dit keer lopen de schermen aan de buitenkant iets af in de rand van de behuizing. In het midden lijken de twee schermdelen dichter bij elkaar te komen dan op het eerste model. Als de telefoon is dichtgeklapt, vormen de gebogen schermranden een zogeheten 'Glance Bar'. Op die dunne rand valt de tijd af te lezen en is te zien hoeveel ongelezen meldingen er zijn.

Op de achterkant heeft de Surface Duo 2 drie cameralenzen. Een standaard-, groothoek- en zoomlens. Veel details zijn niet bekendgemaakt, zo is op het moment van schrijven nog niet duidelijk hoe ver de telelens kan zoomen.

Ook prijzen en verschijningsdata zijn nog niet duidelijk. Wel is bekend dat het toestel voorzien is van 5G-ondersteuning en werkt met de snelle Snapdragon 888-chip.

Microsoft Surface Pro 8 Microsoft Surface Pro 8 Foto: Microsoft

Ook Surface Pro 8 aangekondigd

Microsoft kondigde ook de nieuwe Surface Pro 8 aan. Het apparaat kan als tablet worden gebruikt, maar heeft ook een toetsenbord om hem als laptop te gebruiken. Net als vorige keren heeft het apparaat een standaard om hem weg te zetten.

Het scherm van de Surface Pro 8 is met 13 inch iets groter geworden vergeleken met zijn voorganger (12,3 inch), omdat de randen zijn verdund. Daarnaast ondersteunt het scherm nu 120Hz, waarmee scrollen en gamen soepeler oogt.

Het toetsenbord biedt ruimte voor de Surface Slim Pen 2, waarmee mensen op het scherm kunnen schrijven en tekenen. Verder is de USB-A-ingang verdwenen, maar bevat het apparaat een Thunderbolt 4- en twee USB-C-ingangen.

Ook voor dit apparaat zijn prijzen en verschijningsdata nog onbekend.