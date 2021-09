Het is een advies dat je ongetwijfeld vaak hebt gehoord: neem niet voor elk account hetzelfde wachtwoord. Maar met een wachtwoordmanager beginnen om alles bij te houden, lijkt een grote klus. Met deze tips zet je de eerste stappen.

Het belang van een sterk wachtwoord hebben we eerder uit de doeken gedaan. Zwakke wachtwoorden zijn voor vaardige hackers simpel te kraken. Maar ook een lang en ingewikkeld wachtwoord is niet onfeilbaar.

Gebruik je voor al je accounts hetzelfde wachtwoord, dan ben je de pineut als een cybercrimineel hem buitmaakt. Niet alleen je e-mail, maar ook je bankrekening, socialemediakanalen en wie weet wat nog meer liggen dan open.

Voor elk account een ander wachtwoord onthouden, is voor de meeste mensen te moeilijk. Daarom bieden meerdere bedrijven zogenoemde wachtwoordmanagers aan. Dit zijn digitale kluizen waarin jouw wachtwoorden veilig opgeslagen kunnen worden.

Kies je wachtwoordbeheerder

De eerste stap is jouw wachtwoordbeheerder kiezen. De bekendste opties zijn LastPass, 1Password en Bitwarden. Ze hebben allemaal zo hun voor- en nadelen, maar zijn in ieder geval betrouwbare programma's. Zolang je een van deze drie kiest, zit je altijd goed.

1Password is mooi ontworpen en makkelijk in gebruik met apps voor alle telefoons en een extensie die je in je browser kunt installeren. Het grootste nadeel is de prijs: er is geen gratis versie en je betaalt minimaal 2,65 per maand. Ook LastPass is overzichtelijk met een gratis proefoptie die je op één soort apparaat kunt proberen. Bitwarden kost geen geld, maar is dan weer iets minder gebruiksvriendelijk.

Bedenk een wachtwoord voor je digitale kluis

Het eerste wat de wachtwoordmanager je zal vragen, is om een zogenoemd masterpaswoord te kiezen. Dit is je sleutel voor die digitale kluis vol met al jouw wachtwoorden. Zorg ervoor dat dit een sterk, lang en ingewikkeld wachtwoord is. Dat is misschien even lastig, maar als je de manager eenmaal gebruikt, is dit het enige wachtwoord dat je nog hoeft te onthouden.

De volgende keer dat je op een site komt waar je moet inloggen, klik je op het logo van de browserextensie op je desktop of die van de app op je smartphone. Zo maak je in je wachtwoordmanager een inlogpagina aan, waar je de inloggegevens voor die bepaalde site of app opslaat. De volgende keer dat je daar wil inloggen, kan de manager je gegevens automatisch voor je invullen.

Het kost even wat moeite

Het is nu wel zaak om al je accounts af te gaan en de wachtwoorden te veranderen. De wachtwoordmanager genereert een nieuw wachtwoord voor je. Dat kan zo lang en ingewikkeld worden als je maar wil. Je hoeft het toch niet zelf te onthouden, dat doet de manager immers voor je.

Het is even wat werk om alles om te zetten, maar uiteindelijk is het niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. En als bij een volgend datalek een van jouw wachtwoorden wordt buitgemaakt, zul je jezelf dankbaar zijn.