Facebook heeft in de afgelopen vijf jaar meer dan 13 miljard dollar (ruim 11 miljard euro) geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen, meldt het platform in een blog.

Het sociale medium meldt dat op dit moment 40.000 mensen aan de veiligheid en beveiliging van het platform werken. Vijf jaar geleden, in 2016, waren dat nog 10.000 mensen.

Facebook ligt momenteel juist onder vuur omdat het te weinig veiligheidsmaatregelen zou nemen. The Wall Street Journal meldde onlangs dat Instagram een negatieve invloed heeft op het zelfbeeld van tieners. Ook zou Facebook niet hebben gereageerd op waarschuwingen van werknemers, die erop wezen dat het platform in ontwikkelingslanden wordt gebruikt door mensensmokkelaars.

"In het verleden hebben we veiligheids- en beveiligingsuitdagingen niet vroeg genoeg in het productontwikkelingsproces aangepakt", schrijft het bedrijf in de blogpost. Die aanpak zou volgens Facebook nu "fundamenteel veranderd" zijn.