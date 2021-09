Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt de overname van het bedrijf Five9 door videovergaderdienst Zoom, schrijft de zakenkrant The Wall Street Journal dinsdag.

Zoom heeft een groot deel van zijn softwareontwikkelaars in China zitten. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat echter in het Amerikaanse Silicon Valley en topman Eric Yuan is weliswaar in China geboren, maar heeft een Amerikaans paspoort. In het verleden zijn al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar Zooms banden met de regering in Peking.

Zoom telt bijna 15 miljard dollar, omgerekend een kleine 13 miljard euro, neer voor Five9. Dat bedrijf maakt software waarmee bedrijven klanten service kunnen bieden.

Five9 heeft een speciale vergunning om bepaalde Amerikaanse en internationale netwerken aan elkaar te kunnen koppelen. Door de overname zou die vergunning naar Zoom overgaan en dat leidde tot het onderzoek naar of de Amerikaanse nationale veiligheid in het geding is.