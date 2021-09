De Oversight Board van Facebook, de onafhankelijke toezichtraad van het techbedrijf, doet onderzoek naar situaties waarin bekende mensen werden vrijgesteld van de regels rond posten op het sociale netwerk. Dat meldt de raad dinsdag in een blogpost.

De praktijken kwamen vorige week na onderzoek van The Wall Street Journal aan het licht. 5,8 miljoen Facebook-accounts die een voorkeursbehandeling kregen, vielen onder het geheime programma XCheck (cross-check). Het was oorspronkelijk bedoeld als een beschermingsprogramma om negatieve acties tegen bekende mensen snel te kunnen aanpakken, maar groeide uit tot een elitegroep binnen het sociale medium.

Voetballer Neymar is een van de Facebook-gebruikers die een voorkeursbehandeling kregen. De Braziliaan kon in 2019 naaktfoto's van een vrouw die hem van verkrachting had beschuldigd op Facebook plaatsen. Naaktfoto's zijn volgens de regels van Facebook verboden.

Andere gebruikers op de lijst konden berichten plaatsen met inhoud die door de factcheckers van Facebook al eerder als onjuist waren bestempeld. Zo kon Hillary Clinton ervan beschuldigd worden groepen pedofielen te hebben beschermd. Ook werd over oud-president Donald Trump beweerd dat hij alle vluchtelingen voor "beesten" had uitgemaakt.

De toezichtraad was op de hoogte van het programma, maar Facebook had gezegd dat het alleen werd gebruikt voor "een heel klein deel van de beslissingen". Nu gaat de raad onderzoeken of het sociale medium wel eerlijk is geweest. De Oversight Board heeft Facebook aangeschreven en verwacht een reactie in de komende dagen. In oktober zal de Board erover publiceren in zijn eerste transparantierapport.