Zakelijke chatapp Slack introduceert Clips: een soort videovoicemailfunctie waarmee gebruikers een snelle werkupdate voor collega's kunnen opnemen. De optie wordt vanaf dinsdag gefaseerd voor betalende gebruikers beschikbaar gemaakt.

Gebruikers kunnen met Clips via de microfoon geluid opnemen en ondertussen een video of een schermopname vastleggen. Die opnames hebben een duur van maximaal drie minuten. De functie moet het gemakkelijker maken om anderen op de hoogte te brengen van het werk dat collega's doen, met name bij het thuiswerken of als teamleden in andere tijdzones werken.

De Clips kunnen via privéberichten worden verzonden of in kanalen gedeeld worden. Andere Slack-gebruikers kunnen daar vervolgens op antwoorden of reageren met emoji's.

Slack heeft een jaar aan de functie gewerkt. In oktober vorig jaar liet de dienst al weten aan Instagram Stories-achtige video's te werken. Die zijn bedoeld om collega's op de hoogte te brengen van werkupdates. Maar in tegenstelling tot deze video's verdwijnen Clips niet na een dag.