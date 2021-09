Apple werkt aan technologie om depressieve klachten en cognitieve stoornissen bij zijn gebruikers te kunnen vaststellen, blijkt dinsdag uit documenten die zijn ingezien door The Wall Street Journal. Bronnen zouden de documenten hebben bevestigd, schrijft de krant.

Het bedrijf zou functies onderzoeken waarbij via gebruikspatronen kan worden vastgesteld of een gebruiker kampt met depressieve gevoelens of cognitieve stoornissen.

Aan de hand van onder meer de mobiliteit, het fysieke gedrag, slaappatronen en typgedrag van de gebruiker hopen onderzoekers algoritmen te kunnen ontwikkelen waarmee diagnoses kunnen worden gesteld. Deze techniek zou vervolgens kunnen worden gebruikt in de gezondheidsfuncties van Apple-apparaten.

De diagnoses zouden niet dienen als vervanging voor diagnoses die worden gemaakt door experts, maar zouden mensen zonder toegang tot psychische hulp een algemeen alternatief kunnen bieden, schrijft The Wall Street Journal.

De onderzoeken zijn het resultaat van een samenwerking van Apple met de universiteit van Los Angeles (UCLA) en Biogen, een Amerikaanse farmaceut.

Geen van de partijen reageerde op vragen van de Amerikaanse krant. De onderzoeken bevinden zich nog in een beginfase, wat kan betekenen dat de functies uiteindelijk nooit verschijnen.