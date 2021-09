Mensen die op frauduleuze wijze een QR-code hebben gemaakt voor hun coronapas, kunnen die blijven gebruiken. De code kan in de CoronaCheck-app niet worden ingetrokken omdat dat technisch niet mogelijk is, laat koepelorganisatie GGD GHOR weten. Maandag werd bekend dat meerdere GGD-medewerkers op non-actief zijn gesteld nadat zij valse vaccinaties hebben geregistreerd.

Omdat een in CoronaCheck geregistreerde QR-code niet ingetrokken kan worden, kunnen mensen met een vals vaccinatiebewijs binnenkomen bij locaties waar de coronapas per 25 september verplicht is.

Als die persoon zich ook niet laat testen en niet eerder een coronabesmetting heeft gehad, kan die binnenkomen zonder bescherming en zonder de garantie dat hij uiterlijk 24 uur eerder negatief is getest op het coronavirus. De kans dat de fraudeur besmet raakt of anderen besmet is daardoor groter.

De QR-code staat opgeslagen op het apparaat en wordt bij de controle niet opnieuw opgehaald uit de systemen. Daardoor is CoronaCheck ook zonder internetverbinding te gebruiken, maar heeft de GGD er geen invloed meer op als de code eenmaal is aangemaakt. Een vaccinatiebewijs heeft een onbeperkte geldigheid.

De GGD GHOR maakte maandagavond bekend dat meerdere medewerkers ervan worden verdacht dat ze valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt. Een twintigjarige man uit Alphen aan den Rijn is daarvoor opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het is onduidelijk hoeveel valse vaccinatiebewijzen vermoedelijk zijn geregistreerd. Een woordvoerder van de GGD GHOR kon daar ook dinsdag nog geen antwoord op geven, omdat interne en politieonderzoeken nog lopen.

Het eenrichtingsverkeer van CoronaCheck laat ruimte voor meer mogelijke problemen. Zo behouden ook mensen die volledig zijn gevaccineerd, maar positief op het coronavirus testen bij de GGD, hun code. Kwaadwillenden kunnen daardoor terwijl ze besmet zijn tóch binnenkomen op plaatsen waar een coronatoegangsbewijs is vereist.