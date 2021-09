De rechtbank in Rotterdam heeft Danny M., de eigenaar van Ennetcom, dinsdag schuldig bevonden aan het doelbewust ondersteunen van criminelen. Hij moet 4,5 jaar de cel in omdat hij leidinggaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik.

De uitspraak is belangrijk omdat het kraken van de server van Ennetcom in 2016 in Canada leidde tot een stroom van rechtszaken, waaronder het Marengo-proces. Als M. zou zijn vrijgesproken, zou het kraken van de server mogelijk als onrechtmatig kunnen worden beschouwd.

Het aanbieden dan wel bezitten van een encryptietelefoon is niet strafbaar. Volgens de rechtbank wisten M. en zijn bedrijf echter dat zijn klantenbestand uit criminelen bestond en faciliteerde hij deze door bijvoorbeeld op afstand berichten op de telefoons te wissen als verdachten waren aangehouden of als de toestellen in beslag waren genomen.

Ook probeerde Ennetcom de manier waarop het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de telefoons probeerde te kraken te achterhalen. "Kennelijk was het de bedoeling om opsporingsinstanties voor te blijven", aldus de rechtbank.

Doordat het bedrijf zich richtte op criminelen, wist het ook dat de betalingen (die ook contant mochten worden voldaan) van criminaliteit afkomstig waren. Daarom is er volgens de rechtbank ook sprake van witwassen.

Een medewerker van het bedrijf kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 180 uur. Zij was werkzaam in de boekhouding en maakte valse facturen op voor het bedrijf.

Na het kraken van Ennetcom volgden ook de servers van aanbieders van cryptotelefoons als PGP Safe, EncroChat en Sky. Ook die bedrijven worden gezien als criminele organisaties.