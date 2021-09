Door een datalek bij het Britse ministerie van Defensie liggen de privégegevens van Afghaanse tolken op straat. De e-mailadressen van ongeveer 250 mensen die naar het Verenigd Koninkrijk willen komen, waren zichtbaar in een groepsmail, meldt BBC News dinsdag.

Het ministerie stuurde de mail naar Afghanen die voor de Britse strijdkrachten hebben gewerkt en zich nog in Afghanistan of een ander land bevinden. Mailadressen en profielfoto's van ontvangers waren te zien voor iedereen die het bericht kreeg.

Een ontvanger reageerde tegenover de BBC geschrokken op de blunder. "Deze fout kan tolken het leven kosten. Vooral als ze nog in Afghanistan zijn." Sommige tolken zouden ook niet direct hebben beseft dat er iets mis was. "Zij mailden iedereen terug met uitleg over de situatie waarin ze verkeren. Dat is erg gevaarlijk."

Het ministerie zou zich snel hebben gerealiseerd dat er een fout was gemaakt en mailde na een half uur een waarschuwing. De tolken kregen het verzoek de eerste e-mail te verwijderen met de boodschap: "Uw e-mailadres kan onveilig zijn."

Het ministerie van Defensie ging vanwege de fout diep door het stof. "We verontschuldigen ons tegenover iedereen die is getroffen door dit lek", zei een woordvoerder tegen BBC News. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zoiets niet nog een keer kan voorkomen."