De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek gestart naar Activision Blizzard, meldt The Wall Street Journal maandag. De SEC wil weten hoe de game-uitgever is omgegaan met beschuldigingen van seksueel wangedrag en discriminatie op de werkvloer.

De beurswaakhond bekijkt ook of Activision Blizzard investeerders op tijd heeft ingelicht over de problemen die er binnen het bedrijf speelden. De SEC heeft de game-uitgever, onder wie CEO Bobby Kotick, daarom gedagvaard. De onderzoekers willen onder andere documenten over contact tussen directieleden ontvangen.

Eerder kondigde de Amerikaanse staat Californië al een rechtszaak tegen het bedrijf aan. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf en concludeerde dat vrouwelijke werknemers bij Activision Blizzard worden gediscrimineerd en seksueel worden geïntimideerd.

In de aanklacht staat onder andere dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen en minder snel promotie maken. Ook hebben verschillende leidinggevenden vrouwen lastiggevallen. De staat schrijft in de aanklacht ook dat een medewerkster zichzelf van het leven heeft beroofd tijdens een bedrijfsuitje omdat collega's naaktfoto's van haar hadden verspreid.

