Telegram heeft zaterdag de mogelijkheid om videochats en livestreams op te nemen en te bewaren toegevoegd. De functie is onderdeel van een reeks nieuwe updates.

Met de opnamefunctie kan de gebruiker kiezen of hij het beeld en geluid of alleen de audio van het videogesprek wil opnemen. De video kan horizontaal of verticaal worden opgenomen. Wanneer de gebruiker klaar is met opnemen of als de stream of het videogesprek is afgelopen, wordt de opname automatisch opgeslagen in de bewaarde berichten.

Een andere nieuwe functie is de leesbevestiging in kleine groepen. Hierbij worden berichten voorzien van een vinkje wanneer ze zijn gelezen door een ander groepslid.

Verder zijn er nieuwe chatthema's en interactieve emoji's toegevoegd. Zo kunnen gebruikers op een emoji tikken voor een schermvullend effect.