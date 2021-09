De release van de Zoek mijn-functie voor de AirPods Pro en AirPods Max, de draadloze oortjes en koptelefoons van Apple, is uitgesteld tot de herfst. Dat schrijft Apple op een releasepagina van het nieuwe besturingssysteem iOS 15, dat maandag verschijnt. Waarom de functie later komt, is niet bekend.

Met de Zoek mijn-functie kunnen verloren iOS-apparaten worden teruggevonden via een crowdsourced netwerk. Dat is een netwerk van andere iOS-apparaten dat de locatie van verloren apparaten doorgeeft aan de eigenaren, zodra een apparaat in de buurt is van het verloren object.

Stel dat jij je AirPods verliest en dat deze in een berm belanden. Als iemand met een iPhone langs de berm fietst, verbinden jouw draadloze oortjes met de telefoon van de voorbijganger. Vervolgens stuurt die telefoon een bericht naar jou, waardoor je kan zien waar je AirPods zijn gebleven.

AirPods kunnen al worden gevonden via het Zoek mijn-systeem van Apple-apparaten, maar hiervoor is een bluetoothverbinding nodig. Om gevonden te worden via bluetooth, moeten de oortjes echter aanstaan. Bij de Zoek mijn-functie is dat niet nodig.

Het nieuwe besturingssysteem voor iPhones verschijnt maandag. IOS 15 brengt onder meer een nieuwe Focus-mode, een nieuwe Weer-app, een vernieuwing van de Safari-browser en uitbreidingen voor FaceTime.