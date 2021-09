ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, brengt een videoapp uit voor kinderen, schrijft Bloomberg maandag. De app komt uit voor de Chinese markt en kan tot maximaal veertig minuten per dag worden gebruikt.

De app lijkt in veel opzichten op TikTok. Kinderen kunnen een video een like geven, maar kunnen zelf geen video's uploaden of delen. Er zijn persoonlijke feeds, die video's aanbevelen met onderwerpen zoals wetenschap en kunst.

Het maximum van veertig minuten toegang per dag komt ook terug bij de zogenoemde jeugdmodus van Douyin, de Chinese versie van TikTok. De beperking is sinds dit weekend van kracht voor kinderen onder de veertien jaar, die alleen tussen 6.00 uur en 22.00 uur gebruik kunnen maken van de videoapp.

De Chinese overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de schermtijd van kinderen en jongeren in te perken. Chinese techbedrijven zijn verplicht hieraan mee te werken. Sinds eind augustus mogen minderjarigen maximaal drie uur per week gamen. Kinderen die jonger zijn dan achttien jaar mogen online spellen alleen nog maar op vrijdagen, feestdagen en in het weekend spelen tussen 20.00 en 21.00 uur.