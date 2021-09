Berichtendienst Telegram heeft de zogenoemde Smart Voting-chatbot van de Russische oppositieleider Alexei Navalny geblokkeerd, schrijft The Moscow Times zaterdag. De bot geeft Navalny's aanhangers informatie over verkiezingskandidaten die kritisch tegenover het Kremlin staan, zodat ze strategisch kunnen stemmen.

Telegram-oprichter Pavel Durov zegt dat bot is verwijderd in navolging van Apple en Google, die vrijdag Navalny's verkiezingsapp hebben verwijderd. De app heeft dezelfde functie als de geblokkeerde chatbot. Rusland eiste eerder deze maand dat Google en Apple de app uit hun winkels zouden halen. Het land dreigde met boetes voor de techbedrijven. Rusland gaf aan een weigering te zien als Amerikaanse inmenging in de Russische parlementsverkiezingen.

Durov zegt dat het verwijderen van verkiezingsgerelateerde bots te maken heeft met het Russische verbod op campagne voeren tijdens het stemmen. "We staan achter onze beslissing om de bot te verwijderen en vragen Telegram-gebruikers om onze keuze te respecteren", schreef Durov vrijdag op zijn Telegram-kanaal.

Toch vindt de Telegram-oprichter het "gevaarlijk dat het blokkeren van apps door Google en Apple invloed heeft op de vrijheid van meningsuiting in Rusland en de rest van de wereld".

Rusland stemt dit weekend voor een nieuw parlement. De verwachting is dat de partij van Poetin, Verenigd Rusland, zal winnen. Bondgenoten van gevangen gezette Navalny, fel tegenstander van de partij van Poetin, waren van plan de verwijderde app en chatbot te gebruiken om campagne te voeren tegen de zittende president.