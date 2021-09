Douyin, de Chinese versie van de videoapp TikTok, heeft een nieuwe modus uitgerold voor gebruikers onder de veertien jaar. Moederbedrijf ByteDance wil de tijd die kinderen online doorbrengen inperken en "hen beschermen tegen schadelijke inhoud".

De zogenoemde jeugdmodus zorgt er onder meer voor dat de jonge gebruikers maximaal veertig minuten per dag toegang krijgen tot Douyin. Daarnaast krijgen de kinderen alleen toegang tot de videoapp tussen 6.00 en 22.00 uur, schrijft ByteDance in een verklaring.

Een andere maatregel is het afschermen van "inhoud die ongepast is voor kinderen". Wat ByteDance precies beschouwt als ongepaste inhoud voor kinderen onder de veertien jaar, is onduidelijk.

De Chinese overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de online schermtijd van kinderen en jongeren in te perken. Chinese techbedrijven zijn verplicht om hieraan mee te werken. Sinds eind augustus mogen minderjarigen maximaal drie uur per week gamen. Kinderen die jonger zijn dan achttien jaar mogen online spellen alleen nog maar op vrijdagen, feestdagen en in het weekend spelen tussen 20.00 en 21.00 uur.