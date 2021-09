Facebook heeft zaterdag in een blogpost hard uitgehaald naar The Wall Street Journal. Een reeks artikelen van de krant over het socialemediabedrijf zou "opzettelijk verkeerde opvattingen" bevatten.

The Wall Street Journal publiceerde afgelopen week meerdere kritische artikelen over Facebook, die gebaseerd zijn op interne onderzoeken en documenten van het bedrijf.

De krant beweert dat Facebook onvoldoende doet om de problemen op zijn platforms aan te pakken. Zo zou het bedrijf de negatieve invloed van Instagram op het zelfbeeld van tieners bagatelliseren.

Nick Clegg, vicepresident Mondiale Zaken bij Facebook, vindt dat The Wall Street Journal het bedrijf opzettelijk in een kwaad daglicht heeft gesteld. "De kern van deze reeks artikelen is een onjuiste bewering, namelijk dat Facebook onderzoek doet en dat vervolgens negeert als de bevindingen ons niet uitkomen. We verwerpen deze verkeerde voorstelling van ons werk en het in twijfel trekken van onze motieven.", aldus Clegg.