Een man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor het illegaal ontgrendelen van 1,9 miljoen smartphones van AT&T. De Amerikaanse provider liep daardoor naar eigen zeggen ruim 200 miljoen dollar (ruim 170 miljoen euro) mis.

De 35-jarige man uit Pakistan en Grenada legde in 2012 contact met een werknemer van AT&T. Hij dwong de persoon om hem te helpen bij het op afstand ontgrendelen van telefoons van klanten in ruil voor "aanzienlijke sommen geld". De werknemer schakelde vervolgens enkele collega's in om ook mee te helpen.

In 2013 introduceerde de provider een nieuw ontgrendelsysteem voor smartphones, waardoor het voor de man moeilijker werd zijn activiteiten uit te voeren. Daarom huurde hij een softwareontwikkelaar in om malware te bouwen die met behulp van de werknemers op de systemen van AT&T werd geïnstalleerd. Ook tegen deze personen lopen rechtszaken, maar daar zijn nog uitspraken in gedaan.

Smartphones kosten vaak honderden euro's. Om telefoons betaalbaar te houden, verkoopt AT&T telefoons op afbetaling aan klanten. Door een telefoon te ontgrendelen wordt deze van het netwerk van AT&T verwijderd, waardoor de klant kan voorkomen dat hij of zij de provider moet betalen voor de aankoop van de telefoon.

De man werd in 2018 opgepakt in Hongkong. Hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vorig jaar toegaf schuldig te zijn.