De Ierse privacywaakhond maakt zich zorgen over de slimme bril die Facebook en Ray-Ban hebben aangekondigd. De toezichthouder vraagt zich af of de bril de privacy wel goed waarborgt.

Facebook en Ray-Ban kondigden de samenwerking vorige week aan. Met de bril, genaamd Ray-Ban Stories, kunnen gebruikers onder andere bellen en foto's en video's maken. Wanneer er beelden worden gemaakt, moet er een ledlampje gaan branden.

De Ierse Data Protection Commission (DPC) vraagt zich af of zo'n lampje voldoende laat zien dat er op dat moment foto's of video's worden gemaakt. Facebook moet nu aan de toezichthouder bewijzen dat dit het geval is.

"Hoewel wordt geaccepteerd dat veel apparaten, waaronder smartphones, beelden van derden maken, is het over het algemeen zo dat de camera of telefoon dan zichtbaar is. Zo worden personen die worden vastgelegd gewaarschuwd", schrijft de toezichthouder in een verklaring.

Veel grote techbedrijven hebben een Europees hoofdkantoor in Ierland. Daarom doet DPC regelmatig onderzoek naar hun beleid. Ook het hoofdkantoor van Facebook staat in Ierland.