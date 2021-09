ING heeft vrijdag de creditcardgegevens voor al zijn klanten onzichtbaar gemaakt, omdat sommige klanten in hun app de gegevens van anderen konden zien. Maar later op de dag werd het euvel verholpen door een update van de systemen.

Klanten konden de naam en de eerste en laatste vier cijfers van het creditcardnummer van andere personen zien, vertelt een woordvoerder van ING aan NU.nl. "We vinden het ontzettend vervelend dat dit gebeurt", licht ze toe.

In eerste instantie leek het om de creditcardgegevens van één klant te gaan, maar later op vrijdag meldde de woordvoerder dat ook de gegevens van een tweede klant voor sommige mensen zichtbaar waren. ING besloot daarop alle creditcardgegevens voor iedereen onzichtbaar te maken, maar maakte dat later weer ongedaan.

Mensen konden overigens niets met de gegevens doen en konden er ook niet op klikken. De transacties van de eigenaren van de creditcards waren voor de genoemde groep klanten niet zichtbaar.

Hoe de gegevens in de app van sommige klanten zichtbaar zijn geworden, is nog niet duidelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing, zegt de woordvoerder.