Een klein aantal ING-klanten ziet in de app voor mobiel bankieren momenteel de creditcardgegevens van iemand anders staan. Het gaat bij al deze mensen om dezelfde creditcard van een klant van de bank. Dat laat een woordvoerder van ING aan NU.nl weten na berichtgeving van de NOS.

Het gaat om de naam en de eerste en laatste vier cijfers van het creditcardnummer van de persoon, vertelt een woordvoerder. "We vinden het ontzettend vervelend dat dit gebeurt", licht ze toe.

Ze vertelt dat mensen niets met de gegevens kunnen doen en ook niet kunnen klikken op de creditcard. De transacties van de eigenaar van de creditcard zijn voor de genoemde groep klanten niet zichtbaar.

Hoe de gegevens in de app van sommige klanten zichtbaar zijn geworden, is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk. Er is contact opgenomen met de eigenaar van de creditcard.

De bank zegt dat niet iedere klant de creditcard in de app ziet verschijnen. Er wordt gewerkt aan een oplossing, zegt de woordvoerder.