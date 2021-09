Drie Chinese taikonauten zijn teruggekeerd van een missie naar een nieuw ruimtestation dat door China gebouwd wordt. Het was de eerste reis in een reeks van vier geplande missies naar het nieuwe Chinese ruimtebouwwerk. De taikonauten verbleven er negentig dagen.

De bouw van het ruimtestation begon in april. China bracht toen het eerste gedeelte van het ruimtestation, de Tianhe-capsule, in een baan om de aarde. Deze capsule gaat dienst doen als verblijf voor toekomstige taikonauten op het ruimtestation. De drie taikonauten, Nie Haisheng, Liu Boming en Tang Hongbo, verbleven daar al gedurende hun reis.

Tijdens hun verblijf maakten de taikonauten ruimtewandelingen en voerden ze controles aan de leefmodule uit. Ook testten ze een aanwezige robotarm en sorteerden ze voorraden voor nieuwe missies.

Het afgelopen decennium heeft China uitvoerig gewerkt aan het eigen ruimtestation, mede omdat Amerikaanse wetgeving ervoor zorgde dat China niet mocht samenwerken met NASA. De Amerikanen hebben de leiding over het International Space Station, het enige andere ruimtestation.

Het is de bedoeling dat het Chinese ruimtestation eind 2022 af is. In oktober staat een nieuwe bemande vlucht van China naar het station gepland. De taikonauten die dan gaan, blijven er zes maanden.