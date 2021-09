Scoupy heeft donderdagavond bekendgemaakt slachtoffer te zijn geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens van gebruikers gestolen, waaronder namen, adressen, kassabonnen en e-mailadressen.

De aanvallers hadden ook toegang tot wachtwoorden en bankrekeningnummers. Volgens Scoupy werden die versleuteld bewaard en zijn ze "voor zover wij nu hebben kunnen vaststellen niet te ontcijferen". Het is niet bekend hoe de gegevens precies zijn opgeslagen. Scoupy was niet meteen bereikbaar voor commentaar.

Scoupy is een bedrijf dat kortingen biedt op boodschappen. Mensen kunnen met behulp van een app een kassabon insturen en op die manier geld terugkrijgen op bepaalde aankopen. Het bedrijf heeft ruim twee miljoen gebruikers. Het is niet bekend van hoeveel mensen er mogelijk gegevens zijn gelekt.

Nadat het lek werd ontdekt, heeft Scoupy "een gespecialiseerd cybersecuritybedrijf" ingehuurd om te helpen het lek te dichten. Dat is inmiddels gebeurd. Volgens het bedrijf is er ook melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie.

Scoupy waarschuwt gebruikers voor phishing. "Iemand kan zich bijvoorbeeld voordoen als een bankmedewerker en proberen om pincodes en/of wachtwoorden te verzamelen of je te verleiden om op een link te klikken. Ook bestaat de kans dat je ongewenste berichten via e-mail, sms of WhatsApp ontvangt."