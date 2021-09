Microsoft mag door met bouwwerkzaamheden voor een nieuw datacenter in Middenmeer, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Hiervoor is een gedoogbeslissing afgegeven. Daarmee kan Microsoft op eigen risico doorgaan met bouwen terwijl het bedrijf wacht op een definitieve vergunning.

Naar verwachting wordt de definitieve vergunning binnenkort verleend, maar het is niet duidelijk wanneer die precies komt.

"Op basis van de ingediende aanvraag en de beoordeling van de documenten is het aannemelijk dat de aangevraagde omgevingsvergunning bouw én milieu op korte termijn kan worden verleend", meldt OD NZKG. "Vooruitlopend daarop mag Microsoft op eigen risico starten met de bouw van het datacenter in Middenmeer."

Microsoft heeft al een omvangrijk datacenter in Middenmeer staan. In zo'n datacenter staan veel servers die onder meer gebruikt worden voor clouddiensten van Microsoft, zoals Azure en Office 365.

De bouw van het nieuwe datacenter van Microsoft gaat niet zonder slag of stoot. In juli gaf de provincie Noord-Holland geen akkoord voor het bestemmingsplan van de gemeente Hollands Kroon, waar Middenmeer onder valt. Het plan werd afgekeurd omdat de komst van een tweede datacenter zou leiden tot verkeersopstoppingen in de omgeving. Daarvoor werd een oplossing gezocht.

Datacenters zijn ook op andere plekken in Nederland omstreden. Ze verbruiken zeer veel stroom en hebben daarom een eigen energievoorziening nodig. Ze verbruiken daarnaast veel koelwater en de grote grijze bedrijfspanden steken af in het landschap.