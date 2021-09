Cyberveiligheidsbedrijf Bitdefender heeft een gratis sleutel vrijgegeven voor slachtoffers van de grote hack met REvil-gijzelsoftware die enkele maanden geleden plaatsvond, schrijft het bedrijf. Met de sleutel hebben slachtoffers weer toegang tot hun versleutelde bestanden.

De grootschalige hack begon bij Kaseya, een bedrijf dat softwarepakketten levert aan bedrijven over de hele wereld. Met deze softwarepakketten kunnen bedrijven computersystemen van klanten op afstand beheren. De hackers kwamen binnen via een zwakke plek in de software en konden zo systemen van honderden bedrijven gijzelen. De hackers eisten 70 miljoen dollar (bijna 60 miljoen euro) voor het vrijgeven van een sleutel, waarmee getroffen partijen weer bij hun bestanden kunnen.

De sleutel is ruim twee maanden na de aanval ontwikkeld in samenwerking met "een betrouwbare wetshandhaver". Het is niet bekend welke dat is. Het onderzoek naar de hack loopt nog, maar de sleutel is al vrijgegeven zodat gebruikers weer toegang krijgen tot hun systemen.

Eind juli kwam Kaseya al met een sleutel voor de hack. Deze sleutel was echter alleen op aanvraag beschikbaar. De nieuwe sleutel is voor iedereen gratis te downloaden.

De uit Rusland afkomstige REvil-groep verdween 14 juli ineens van het internet. Na twee maanden afwezigheid, verscheen de groep begin deze maand weer online, zo schreef Bleeping Computer. Een woordvoerder van het Kremlin gaf aan geen idee te hebben waar de groep gebleven was. Inmiddels zou de groep weer verschillende ransomwareaanvallen hebben uitgevoerd.