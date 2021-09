Volledig gevaccineerde mensen die met het coronavirus besmet blijken, blijven een geldige coronapas houden in CoronaCheck. Het ministerie van Volksgezondheid gaat dit probleem ook niet oplossen nu de coronapas per 25 september een belangrijkere rol krijgt. België kondigde donderdag aan hetzelfde mankement in zijn eigen app wel te gaan verhelpen.

"We zijn vanaf het begin extreem duidelijk geweest dat mensen die positief testen binnen moeten blijven en niemand mogen zien", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Dat geldt ook voor gevaccineerde personen die besmet zijn geraakt.

Maar CoronaCheck, de app waarmee mensen een toegangsbewijs kunnen tonen, houdt de gevaccineerde én besmette cafébezoeker niet tegen. De controleur ziet bij het scannen een groen vinkje. Het kabinet is hier sinds zeker juli van op de hoogte, maar accepteert het risico.

Het risico dat een gevaccineerde persoon besmet raakt en het virus verspreidt, is niet nul, benadrukte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige maand. Dinsdag kondigde hij aan dat toegangsbewijzen per 25 september op veel plekken verplicht wordt.

GGD weet wie positief is getest, maar CoronaCheck haalt dat niet op

Een positieve testuitslag wordt onder verantwoordelijkheid van de GGD's wél opgeslagen, maar in een systeem dat losstaat van CoronaCheck, legt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR uit.

"Er is geen algemene database van alles", vult een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid aan. "We zien er voor het nut en de privacy niets in om alle systemen structureel aan elkaar te koppelen."

Ze wijst erop dat een toegangsbewijs handmatig in CoronaCheck opgevraagd moet worden. Wie zich na vaccinatie alsnog laat testen en besmet blijkt, moet dus alsnog handelingen uitvoeren om de coronapas in te trekken.

"En papieren vaccinatiebewijzen kun je ook niet intrekken", voegt de woordvoerder eraan toe. In België is dat geen belemmering om het achterdeurtje in de eigen app CovidSafe onklaar te maken.

Risico is vooral voor wie onbeschermd het café betreedt

Het gat in CoronaCheck brengt vooral risico's met zich mee voor mensen die niet tegen corona beschermd zijn. In de praktijk zullen dat mensen zijn die zich laten testen om naar het café, een festival of de bioscoop te gaan.

Het zijn vooral ongevaccineerde personen die andere ongevaccineerden besmetten. Maar ook gevaccineerden kunnen het virus overdragen, al is die kans veel kleiner.

Wie niet door vaccinatie is beschermd, heeft een veel grotere kans om (ernstig) ziek te worden en mogelijk in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care (ic) te belanden. Volledige vaccinatie beschermt voor 95 procent tegen ziekenhuisopname, berekende het RIVM eerder.