WhatsApp biedt vanaf nu ondersteuning voor meerdere apparaten tegelijk aan. De chatdienst testte die mogelijkheid al enige tijd onder een kleine groep gebruikers, maar heeft de test nu voor alle gebruikers beschikbaar gemaakt, meldt XDA Developers.

Eerder was het noodzakelijk dat je telefoon een internetverbinding had als je gebruik wilde maken van WhatsApp Web. Deze webversie van de chatdienst synchroniseerde met de app op je smartphone en daarom was het noodzakelijk dat je telefoon met het internet verbonden was. Als de smartphone uitgeschakeld was of geen verbinding had, werkte WhatsApp Web niet.

Daar komt nu verandering in. Met de nieuwe functie is WhatsApp op maximaal vier andere apparaten dan de smartphone te gebruiken. De extra apparaten mogen overigens geen andere telefoons zijn.

Gebruikers moeten hun instellingen aanpassen onder het tabblad 'Gekoppelde apparaten' om mee te doen aan de test. Vervolgens moeten zij nieuwe apparaten koppelen via een QR-code. Omdat het om een test gaat, kan het zijn dat de functie voor sommige gebruikers nog niet optimaal werkt. Zo kan er bijvoorbeeld vertraging ontstaan bij het synchroniseren van de berichten.

"Het is een grote technische uitdaging geweest om berichten te synchroniseren op meerdere apparaten wanneer de batterij van een telefoon leeg is", zei Facebook-oprichter Mark Zuckerberg eerder. WhatsApp zou intussen ook werken aan een app voor de iPad.