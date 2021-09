Wat is de beste laptop van 16 inch of groter? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Laptops van 16 inch of groter zijn tegenwoordig wat minder populair. Fabrikanten maken ook minder modellen in dit formaat. De dalende vraag is ook wel begrijpelijk, want ze zijn vaak te groot en zwaar om makkelijk mee te nemen. Desondanks zijn er mensen die een laptop met een groter scherm juist prettig vinden, bijvoorbeeld voor een thuiswerkplek.

De Consumentenbond test verschillende formaten laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 133 laptops getest die nog verkrijgbaar zijn. Let op: door de toegenomen vraag als gevolg van corona is de verkrijgbaarheid beperkter dan normaal.

Binnen de categorie 16 inch en groter komt een laptop van Acer als Beste uit de Test. Dit model is gunstig geprijsd en is daardoor tegelijkertijd ook de Beste Koop. Een laptop van Lenovo scoort even goed als de Acer, maar is een stuk duurder.

Beste uit de Test én Beste Koop: Acer Swift 3 SF316-51-51BS

Deze laptop van Acer kun je met recht een flinke jongen noemen. Hij is groot en vooral erg zwaar (2,65 kg) - geen laptop die je gemakkelijk meeneemt in je tas dus. Maar als je weinig hoeft te sjouwen met de laptop is het een prima keuze. De prijs-kwaliteitverhouding is erg goed.

De snelheid is goed en hij heeft veel werkgeheugen (16 GB). Mede door de snelle harde schijf (SSD) start hij in slechts tien seconden op. Lekker snel dus. Hij heeft een mat scherm met een resolutie van maximaal 1.920x1.080 pixels. De kleurweergave en het contrast zijn uitstekend. Alleen de maximale helderheid laat wat te wensen over.

De accu is erg goed. Bij licht gebruik (eenvoudige taken) kun je op een volle accu maar liefst 10,5 uur werken. De laptop heeft drie USB 3-aansluitingen, waarvan er twee USB-C zijn.

Beste uit de Test: Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5005SMH)

Deze laptop van Lenovo scoort hetzelfde rapportcijfer als de Acer. Het is een prima laptop, maar hij is wel een flink stuk duurder. Wat betreft prijs-kwaliteitverhouding doet hij dan ook fors onder voor de Acer. Dit model van Lenovo heeft net als de Acer 16 GB intern werkgeheugen. Hij start iets langzamer op dan de Acer (dertien seconden), maar als je eenmaal bent opgestart, wint de Lenovo het op snelheid. En hij heeft meer rekenkracht.

Het scherm is mat en heeft een maximale resolutie van 2.560x1.600 pixels. De kleurweergave en het contrast van het scherm zijn ruim voldoende, maar ook de maximale helderheid is prima. Op de accu is niets aan te merken. Met een volle accu kun je bij licht gebruik zo'n tien uur werken. In totaal heeft de laptop drie USB-aansluitingen, waaronder twee USB 3-poorten. Van deze twee USB 3-aansluitingen is er eentje een USB-C-poort.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.