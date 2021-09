Films kijken we het liefst op een zo groot mogelijk scherm, maar soms ben je toch op je telefoon aangewezen. Met deze tips zet je je smartphone dan stevig neer, ook als je geen echte standaard bij je hebt.

Heb je een lange treinreis voor de boeg of moet je de tijd doden? Films en series kijken op je telefoon is een ideale oplossing, maar je wil je smartphone niet de hele tijd in je handen houden. Gelukkig zijn er een aantal voorwerpen die je als standaard kunt inzetten wanneer het je aan een echt exemplaar ontbreekt.

Bril

De makkelijkste optie is een bril, bijvoorbeeld je zonnebril, 3D-bril van de bioscoop of je gewone bril (als je die niet al nodig hebt om het scherm goed te kunnen zien).

Vouw de pootjes half dicht en leg de bril ondersteboven op tafel. Je telefoon kan nu perfect tegen de omgekeerde pootjes rusten, met de achterkant tegen de glazen. Simpel, doch doeltreffend.

AirPods

Heb je AirPods of andere draadloze oordopjes met een dergelijk oplaadhoesje? Goed nieuws: dat hoesje werkt verrassend goed om je telefoon overeind te houden. Als je het hoesje openklapt en op tafel legt, kan je je smartphone balanceren op het klepje.

Het is wel een klein beetje instabiel, dus pas goed op. Zeker als je een groot model telefoon hebt, kan hij ervan afglijden. Stoot dus niet per ongeluk met je knie tegen de tafel aan.

Cassettebandje

Ga je liever voor een retrolook? Zoek dan in je huis of je nog oude cassettebandjes hebt liggen. De hoesjes daarvan zijn namelijk uitstekende telefoonhouders. Je hoeft het hoesje alleen maar open te klappen en op tafel te leggen.

Je smartphone past er rechtopstaand het beste in, dan glijdt hij zo in het gat waar normaal het bandje in zit. Maar ook overdwars kun je hem heel goed op de rand van het hoesje laten leunen.

Pasje

Heb je misschien nog een plastic pasje in je portemonnee dat je niet meer nodig hebt? Bijvoorbeeld van een verlopen zorgverzekering of het lidmaatschap van een sportschool dat je allang hebt opgezegd? Met een beetje creatief vouwwerk maak je daar een redelijk stevige standaard van.

Vouw het pasje eerst dubbel, zodat hij al redelijk kan blijven staan. Daarna vouw je aan een van de twee helften nog een klein randje waar je telefoon in kan rusten. Als je moeite hebt met vouwen, kun je de rand van de tafel of een liniaal gebruiken om een goede vouw te maken. Zorg wel dat je een geschikt pasje neemt dat een beetje flexibel is en niet te dik, anders breekt hij geheid doormidden.