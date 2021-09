De release van de game Battlefield 2042 is uitgesteld tot 19 november, schrijft ontwikkelaar Dice woensdag op Twitter. Dat is vier weken later dan gepland.

De game zou eigenlijk op 22 oktober verschijnen. Dat het schietspel wordt uitgesteld is grotendeels te wijten aan de coronacrisis, schrijft de ontwikkelaar. Daardoor moest het personeel veelal thuiswerken, wat tot vertraging heeft geleid.

Battlefield 2042 krijgt een multiplayermodus voor maximaal 128 personen. Zoals de titel van het spel al doet vermoeden, speelt de nieuwe game zich af in het jaar 2042. Er vindt op dat moment een wereldoorlog plaats waarin de Verenigde Staten en Rusland een belangrijke rol spelen.

Het spel wordt uitgebracht voor Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. De multiplayermodus voor 128 personen geldt alleen voor de nieuwere consoles Series X en PlayStation 5 en voor pc. Voor de oudere consoles Xbox One en PlayStation 4 geldt een limiet van 64 personen.