Een ruimtevaartuig van SpaceX met vier toeristen aan boord is in de nacht van woensdag op donderdag om 2.02 uur (Nederlandse tijd) volgens planning gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. Het is de eerste keer dat een raket met alleen burgers aan boord naar de ruimte vertrokken is.

Binnen een kwartier bevond de raket zich in een baan om de aarde. De lancering was gepland tussen 2.02 uur en 7.02 uur (Nederlandse tijd); doordat de raket niet onderweg is naar het internationale ruimtestation ISS was een precieze vertrektijd niet noodzakelijk. Om 2.02 uur waren de omstandigheden goed en vertrok de raket.

Het vaartuig komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden terug op aarde. Het vaartuig plonst dan, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan.

Het bedrijf achter de ruimtereis, SpaceX van miljardair Elon Musk, wil zulke toeristische vluchten verkopen aan gewone mensen die veel geld overhebben voor een buitenaardse ervaring.

Miljardair is gezagvoerder aan boord

De gezagvoerder aan boord is de 38-jarige miljardair Jared Isaacman, die de vlucht betaalt. Hij is de oprichter van betaaldienst Shift4. Hij nam twee mensen mee die banden hebben met een kinderziekenhuis in de stad Memphis: arts-assistent Hayley Arceneaux (29) en donateur Christopher Sembroski (42). Het vierde bemanningslid is Sian Proctor (51), een docent geologie die ruim tien jaar geleden tevergeefs probeerde astronaut te worden.

Musk is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere miljardairs: Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) en Richard Branson (Virgin Galactic). Ook zij hebben zich op ruimtetoerisme gestort.