Microsoft verplicht gebruikers niet langer om een wachtwoord in te stellen voor hun Microsoft-accounts. Zij kunnen er voortaan voor kiezen in te loggen op andere manieren, bijvoorbeeld met gezichtsherkenning of met behulp van een codegenerator.

Vanaf woensdag kunnen mensen kiezen voor een alternatieve manier van inloggen. In de komende weken zal de optie voor alle Microsoft-accounts beschikbaar worden gemaakt.

Mensen die willen inloggen bij Microsoft-diensten zoals OneDrive of Outlook kunnen dat voortaan bijvoorbeeld doen met behulp van de Microsoft Authenticator-app, gezichtsherkenning van Windows Hello, een beveiligingssleutel of unieke codes die per mail of sms worden verzonden.

Microsoft wil al langer van wachtwoorden af. Het bedrijf zegt dat mensen nog steeds veel makkelijk te raden wachtwoorden gebruiken. Ingewikkelde wachtwoorden zijn daarnaast volgens Microsoft onhandig wat betreft het aanmaken, onthouden en beheren.

Sommige Microsoft-apps blijven overigens nog steeds een wachtwoord vereisen om in te loggen. Het gaat vooral om oudere apps, zoals Office 2010 of ouder en het inloggen bij de Xbox 360.