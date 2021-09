Google hoeft een verwijderde video van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet niet op YouTube terug te plaatsen. Dat heeft de rechter in Amsterdam woensdag in een kort geding bepaald.

YouTube verwijderde in juni een filmpje van Baudet waarin hij tijdens een debat in de Tweede Kamer spreekt. Volgens YouTube bevatte de speech desinformatie. Baudet beschouwde het weghalen van het filmpje als censuur en kondigde daarom op 28 juni aan dat hij naar de rechter wilde stappen.

Nu heeft de rechter in het voordeel van YouTube geoordeeld. Google, dat eigenaar is van YouTube, mocht de video verwijderen omdat deze in strijd is met het coronabeleid van het videoplatform.

In de video noemde Baudet mondkapjes "niet-werkend" en vergeleek hij tijdens een Kamerdebat de coronamaatregelen van de regering met een rapport dat een Amerikaanse organisatie, de Rockefeller Foundation, al in 2010 had uitgebracht.

Baudet en zijn medestanders zijn van mening dat de coronamaatregelen leiden tot autoritaire controle door regeringsleiders en intensief toezicht op burgers. Hij waarschuwt voor massasurveillance en totale controle door de overheid.

Het Kamerdebat is overigens nog wel op de site van de Tweede Kamer te zien.