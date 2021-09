KPN gaat in de toekomst de e-sim-functionaliteit van de nieuwe Apple Watch Series 7 ondersteunen, waarmee het horloge zonder een iPhone verbinding kan maken met een 4G-netwerk. Dat bevestigt KPN aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Wanneer de ondersteuning komt, is niet bekendgemaakt.

Sinds de Apple Watch Series 3 brengt Apple al speciale versies van de slimme horloges uit die via e-simverbinding kunnen maken met mobiel internet. Inmiddels is de Series 7 van de smartwatchreeks van Apple gepresenteerd, maar e-simondersteuning werd tot nu toe nog door geen enkele provider aangeboden.

De e-sim is een alternatief voor de traditionele simkaart. De functie verschilt van de traditionele simkaart doordat er geen fysiek kaartje gebruikt hoeft te worden. De functionaliteit is ingebouwd in het horloge en kan door providers worden gebruikt.

KPN heeft nog niet aangekondigd wanneer de nieuwe functionaliteit beschikbaar komt voor Nederlandse gebruikers. Ook is nog niet duidelijk of het bedrijf extra kosten gaat rekenen aan klanten die gebruik willen maken van een extra e-sim-optie boven op hun bestaande abonnement.

Met de komst van e-sim op de Apple Watch zijn gebruikers in staat gebruik te maken van internet, zonder dat het horloge verbonden moet zijn met de iPhone van de gebruiker. Op een ondersteuningspagina legt Apple uit hoe de functionaliteit werkt. Apple zelf heeft nog niet bevestigd dat de Watch met e-sim naar Nederland komt.

Of andere providers ook plannen hebben voor e-sim-ondersteuning, is niet duidelijk. Een woordvoerder van T-Mobile geeft aan niets te kunnen zeggen over eventuele plannen. VodafoneZiggo heeft nog niet gereageerd op vragen van NU.nl.