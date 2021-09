Apple kondigde dinsdagavond nieuwe iPhones aan. Tijdens de presentatie toonde het bedrijf een reeks vernieuwingen voor de iPhone 13, maar er bleven ook wat zaken onderbelicht. Die zetten we in dit artikel op een rij.

Scherpstellen en macro

In de aankondiging van de nieuwe iPhones stond Apple stil bij mogelijkheden voor het opnemen van video's. Een van de vernieuwingen in de iPhone 13 is een 'cinematic mode'.

Daarmee kan de iPhone automatisch scherpstellen op het belangrijkste onderwerp in beeld. Als er op de achtergrond iets gebeurt, wordt bijvoorbeeld de voorgrond vervaagd. Het verschuiven van de focus kan overigens ook handmatig. De modus werkt alleen met een maximale videoresolutie van 1080p en dertig beelden per seconden.

De camera's van de iPhone 13 Pro zijn uitgebreid met opties voor macrofotografie via de groothoeklens. Daarmee kunnen onderwerpen tot een afstand van 2 centimeter scherp in beeld gebracht worden. De functie komt niet alleen beschikbaar voor fotografie, maar ook voor het opnemen van video's. Met een macrovideo kun je ook slowmotionbeelden en timelapses maken.

1 terabyte opslag op Pro-modellen

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max komen voortaan ook beschikbaar met 1 TB aan interne opslag. Op de reguliere iPhone 13 en de iPhone 13 mini hebben mensen die keuze niet. Daar is 512 GB de grootste versie. De telefoons starten met 128 GB aan opslagruimte.

Inkeping neemt kleinere hap uit het scherm

Voor het ontgrendelen van de telefoon maakt Apple wederom gebruik van zijn gezichtsscanner Face ID. Benodigde sensoren zijn in een inkeping boven in het scherm geplaatst. In de iPhone 13 is die inkeping volgens Apple 20 procent smaller dan in oudere iPhones, zodat er meer bruikbare schermruimte overblijft. MacRumors meldt dat de inkeping wel een fractie langer is geworden.

De iPhone 13 Pro is iets dikker dan zijn voorganger. Foto: Apple

iPhone 13 is iets dikker en zwaarder

Alle nieuwe iPhones zijn iets dikker en zwaarder dan de iPhone 12-modellen. De iPhone 13-toestellen zijn 0,25 millimeter dikker dan hun voorgangers. Dit zijn de verschillen in gewicht:

iPhone 12 mini (135 gram) - iPhone 13 mini (141 gram)

iPhone 12 (164 gram) - iPhone 13 (174 gram)

iPhone 12 Pro (189 gram) - iPhone 13 Pro (204 gram)

iPhone 12 Pro Max (228 gram) - iPhone 13 Pro Max (240 gram)

Grotere accu moet langer meegaan

De nieuwe iPhones moeten langer meegaan op een volle acculading, beloofde Apple donderdag. Dat zou komen door een combinatie van factoren: een grotere accu (hoeveel mAh is nog niet bekend), iOS 15 en de nieuwe A15 Bionic-chip, waarmee software energiezuiniger moet werken.

Gemiddeld zouden de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro Max tot 2,5 uur langer mee moeten gaan per acculading dan de iPhone 12 en 12 Pro Max. Voor de iPhone 13 mini en de iPhone 13 Pro verwacht Apple een verbetering van 1,5 uur ten opzichte van hun voorgangers. Of dat ook in de praktijk zo is, moet blijken.