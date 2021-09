Instagram heeft een negatieve invloed op het zelfbeeld van tieners en vooral tienermeisjes, blijkt uit een intern onderzoek van Instagram zelf dat is ingezien door The Wall Street Journal.

Binnen Instagram wordt sinds drie jaar onderzoek gedaan naar de invloed van het socialemediaplatform op hoe tieners in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk over zichzelf denken. Steeds weer blijkt dat miljoenen gebruikers negatief beïnvloed worden door foto's die ze op Instagram van anderen zien.

Bijna een op de drie tienermeisjes (32 procent) heeft een negatief beeld over haar eigen lichaam. Instagram verergert dat. "We maken het beeld dat tieners van hun lichaam hebben erger voor een op de drie tienermeisjes", werd in 2019 al geschreven in een samenvatting van het onderzoek.

Ook draagt Instagram bij aan een toename van angst en depressie onder tieners, stellen de onderzoekers. In het VK zegt liefst 13 procent van de tieners zelfmoordneigingen te hebben door Instagram en in de VS geldt dat voor 6 procent van de tieners.

Facebook heeft de negatieve effecten van de app op tieners altijd gebagatelliseerd. In maart van dit jaar verklaarde Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, in het Amerikaanse congres nog dat "onderzoek uitwees dat het gebruik van socialemedia-apps positieve effecten heeft op de mentale gezondheid". Facebook heeft het onderzoek ook nooit openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld aan academici of wetgevers die erom vroegen.

Instagram is onder tieners populairder dan Facebook. Meer dan 40 procent van de gebruikers van Instagram is 22 jaar of jonger. Ongeveer 22 miljoen tieners in de VS checken elke dag hun Instagram-tijdlijn, vergeleken met 5 miljoen tieners die inloggen op Facebook. Ook brengen tieners in de VS 50 procent meer tijd door op Instagram dan op Facebook.