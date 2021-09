Kinderen houden een verlanglijstje bij en Twitter brengt mensen rond specifieke onderwerpen samen. Dit zijn de apps van de week.

Listi

Vroeger was het dikke speelgoedboek van de lokale winkels dat jaarlijks op de mat viel de manier om een verlanglijstje voor Sinterklaas of je verjaardag te maken. Tegenwoordig gaat alles via smartphones en is er natuurlijk veel meer keuze dan die ene lokale speelgoedwinkel.

Listi is een speelgoedboek in de vorm van een app met het aanbod van verschillende bekende online winkels. Het idee is dat kinderen speelgoed kunnen bekijken om op hun lijstje te zetten. Vervolgens is het mogelijk om elk onderdeel op het lijstje een sterrenscore te geven, om aan te geven hoe graag ze het speelgoed willen.

Zodra het kind klaar is, kan het lijstje verzonden worden via bijvoorbeeld WhatsApp of e-mail. Ouders krijgen vervolgens een prijsvergelijker aangeboden. Er is een maximumbedrag in de app in te stellen om het lijstje realistisch te houden. De makers hopen dat kinderen zo leren om met een budget om te gaan.

Download Listi voor Android of iOS (gratis).

Microsoft Start

Bij Microsoft Start denk je mogelijk eerst aan de Start-knop van Windows, maar het is ook de naam van de nieuwe nieuwsapp van het bedrijf met artikelen van verschillende nieuwsbronnen. Microsoft Start werkt zonder dat je je hoeft te registreren, maar alleen als je inlogt, krijg je meer opties om wat je ziet te personaliseren. Zo kun je zelf nieuwsbronnen en interesses instellen.

Ook via kunstmatige intelligentie leert de app wat jij interessant vindt. Dat systeem helpt je door bij elk bericht aan te geven of je meer of minder van dat soort artikelen wil lezen. Je gepersonaliseerde nieuwsfeed vind je binnenkort ook terug als widget in Windows 11. Elk nieuwsbericht kun je een like geven. Net als bij bijvoorbeeld Facebook krijg je dan de keuze om een duimpje omhoog, hartje, huilend gezichtje of boos gezichtje te plaatsen.

Download Microsoft Start voor Android of iOS (gratis).

Twitter

Soms wil je iets kwijt op Twitter, maar wil je dat niet naar al je volgers sturen. Veel gebruikers kiezen er daarom voor om een geheim account te maken met een select groepje volgers met wie ze alles kunnen delen. Twitter biedt daar nu met Twitter Communities een alternatief voor.

Het idee is dat mensen in zo'n community bij elkaar komen rond een bepaald onderwerp. Als je lid wordt, kun je tweets sturen naar deze mensen zonder dat je al je volgers ermee lastigvalt. Alleen mensen in diezelfde community kunnen reageren op jouw tweets. In tegenstelling tot afgeschermde privéaccounts zijn de community's wel openbaar. Dat betekent dat iedereen die interesse heeft in het onderwerp kan meelezen. Moderators beheren de community's door de regels te bepalen en mensen uit te nodigen.

Op dit moment worden de community's nog getest op Twitter, waardoor nog niet iedereen van de functie gebruik kan maken. In de komende periode zullen meer mensen een uitnodiging voor de functie krijgen.

Download Twitter voor Android of iOS (gratis).