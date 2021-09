De Ierse Data Protection Commission start twee onderzoeken naar de persoonsgegevensverwerking van videoplatform TikTok. De regelgever gaat kijken naar de verwerking van persoonsgegevens van kinderen op het platform en naar dataoverdracht naar China, het herkomstland van het bedrijf.

Het eerste onderzoek zal betrekking hebben op de manier waarop TikTok de gegevens van minderjarigen verwerkt. Ook onderzoekt de commissie hoe het platform omgaat met leeftijdsverificatie van kinderen onder de dertien jaar.

Verder gaat de commissie kijken naar de manier waarop TikTok persoonsgegevens doorstuurt naar China. De waakhond gaat onderzoeken of TikTok zich aan Europese wetten houdt waarin staat waaraan deze overdracht van gegevens moet voldoen.

TikTok laat in een verklaring weten te vertrouwen op de huidige manier van werken. Privacy en veiligheid van de gebruikers van het platform zouden tot de hoogste prioriteiten van het sociale medium behoren.

Wanneer de onderzoeken naar TikTok afgerond zullen zijn, is niet bekend. De regelgever gaat het Europese onderzoek leiden, omdat het hoofdkantoor van TikTok in Ierland gevestigd is. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van Europese TikTok-gebruikers ligt daarmee bij de Ierse commissie.

In Nederland spanden partijen eerder rechtszaken aan tegen TikTok. De Consumentenbond eiste 2 miljard euro aan schadevergoeding van het bedrijf, omdat het de persoonsgegevens van kinderen onrechtmatig zou verzamelen en verhandelen. Stichting Massaschade & Consument diende een vergelijkbare aanklacht in tegen het bedrijf, maar stelde dat het om misbruik van persoonsgegevens van alle Nederlandse gebruikers ging.