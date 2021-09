TikTok heeft dinsdag een reeks functies aangekondigd om gebruikers die worstelen met psychische problemen en zelfmoordgedachten te helpen.

Het platform komt onder andere met een uitgebreidere gids over eetstoornissen. TikTok heeft hiervoor samengewerkt met verschillende hulporganisaties die zijn gespecialiseerd op dit gebied.

Daarnaast wordt er een functie geïntroduceerd die gebruikers doorverwijst naar lokale ondersteuning, zoals een hulplijn, als ze zoeken op termen als zelfmoord. De nieuwe functies moeten de komende maanden wereldwijd worden uitgerold.

"We geven veel om onze gemeenschap en zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren waarop we het welzijn van onze gebruikers kunnen verbeteren. Daarom nemen we extra stappen om het voor mensen gemakkelijker te maken om op TikTok hulp te vinden wanneer ze dat nodig hebben", aldus het platform.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.