De CoronaCheck-app is tot nu toe zo'n ongeveer tien miljoen keer gedownload. Ook zijn er tot nu toe ongeveer 28 miljoen QR-codes mee aangemaakt, meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Met de app kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona, hersteld van een eerdere besmetting of recent zijn getest. De app kan gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. Die worden vanaf 25 september verplicht in delen van de samenleving, bijvoorbeeld in de horeca.

Hoewel de app volgens de minister over het algemeen goed werkt, zijn er nog altijd technische haperingen. Zo is er bijvoorbeeld het probleem dat mensen die hun eerste prik niet bij de GGD hebben gekregen maar de tweede wel, geen QR-code kunnen krijgen.

Naast CoronaCheck is er ook nog de CoronaMelder-app, die gebruikers kan waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van een andere gebruiker die positief is getest op het virus. Die app is ruim vijf miljoen keer gedownload en wordt door zo'n 2,5 miljoen mensen daadwerkelijk gebruikt.

Bijna 200.000 keer werd via de app melding gemaakt van een besmetting, waarna meer dan 200.000 mensen zich vanwege een dergelijke melding lieten testen. 15.767 van hen bleken daadwerkelijk besmet. Het kabinet wil de app in ieder geval tot 10 januari in de lucht houden.