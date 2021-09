Apple zegt iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 op 20 september uit te brengen. De software-update voor iPhones, iPads en Apple Watches werden in juni aangekondigd, maar zijn over een week pas officieel beschikbaar voor alle gebruikers.

Een van de vernieuwingen in iOS 15 is Focus. Daarmee kunnen gebruikers zelf instellen wanneer en op welke manier ze meldingen van apps willen ontvangen. Notificaties kunnen in iOS 15 ook worden gebundeld in een overzicht.

Verder wordt onder meer de Weer-app vernieuwd en krijgt de Safari-browser een update. Apple kondigde eerder ook SharePlay aan, waarmee mensen samen muziek kunnen luisteren of films kunnen kijken tijdens een FaceTime-gesprek. Die optie is volgende week echter nog niet beschikbaar, maar wordt later toegevoegd. Mensen met een iPhone 6S of nieuwere iPhone kunnen iOS 15 installeren; oudere apparaten worden niet langer ondersteund.

Op de iPad worden met de komst van iPadOS 15 functies toegevoegd die iPhone-bezitters al een jaar tot hun beschikking hebben, zoals een appbibliotheek en widgets op het thuisscherm waarvan de grootte kan worden aangepast.

Mensen met een iPad mini 4 of nieuwere iPad mini, een iPad Air 2 of nieuwere iPad Air, of een vijfde of nieuwere generatie iPad kunnen de update installeren. Alle iPad Pro's worden eveneens ondersteund.

WatchOS 8 bevat eveneens een Focus-modus. Daarnaast zal de update nieuwe klokken toevoegen voor de grotere schermen van de nieuwe Apple Watch Series 7 en krijgt de Watch nieuwe opties voor sporten. Zo herkent de Watch het als je fietst, maar ook als je stopt of valt.

De update voor Apple Watch is geschikt voor de Watch Series 3 en nieuwere modellen. Ook de SE wordt ondersteund.