Apple heeft dinsdagavond tijdens een online evenement nieuwe iPhones, Apple Watches en iPads gepresenteerd. De iPhones lijken op hun voorgangers, maar hebben een snellere ververssnelheid voor de schermen en nieuwe cameralenzen. De Watch Series 7 heeft een groter scherm dankzij dunnere randen. Hetzelfde geldt voor de iPad mini.

De nieuwe iPhones lijken op de vorig jaar verschenen iPhones uit de 12-serie. Zo zijn de randen hoekig en de schermen plat. Wel hebben de nieuwe telefoons een inkeping boven in het scherm die volgens Apple 20 procent kleiner is gemaakt.

De iPhone 13 Pro en Pro Max zijn wederom de toptoestellen van het bedrijf. De telefoons zijn voorzien van een scherm waarvan de snelheid zich kan aanpassen aan wat de gebruiker doet. Het scherm kan een ververssnelheid van 120 beelden per seconde bereiken. Nieuwere Android-telefoons doen dat al langer. Deze optie laat beelden soepeler lopen, zodat er geen haperingen verschijnen als mensen bijvoorbeeld door menu's scrollen of games spelen.

Pro-modellen van de iPhone 13 hebben op de achterkant drie cameralenzen, die meer uit de behuizing lijken te komen dan de modellen van vorig jaar. Er zijn wederom een standaardlens, een groothoeklens en een telefotolens (met 3x optisch zoomen). Nieuwe sensoren moeten meer licht vangen in donkere omgevingen.

Ook nieuw is de optie om macrofoto's te maken. Daarmee kunnen onderwerpen van zeer dichtbij gefotografeerd worden, bijvoorbeeld voor detailfoto's van bladeren.

De iPhone 13 Pro met 128 GB kost 1.159 euro. De Pro Max kost 1.259 euro. Er komen voor het eerst ook versies met 1 TB aan opslagruimte, die kosten 1.739 euro.

Ook 'reguliere' iPhone 13 en iPhone 13 mini

De iPhone 13 en iPhone 13 mini lijken op de Pro-modellen, met iets minder opties. Zo hebben ze twee cameralenzen op de achterkant: een standaard- en groothoeklens. De zoomlens ontbreekt.

De iPhone 13 heeft een scherm van 6,1 inch en de mini heeft er een van 5,4 inch. De telefoons hebben grotere accu's, waarmee ze volgens Apple langer meegaan op een volle lading. De iPhone 13 kost 909 euro, de iPhone 13 mini kost 809 euro.

Watch Series 7 krijgt nieuw ontwerp

Apple presenteerde ook de Apple Watch Series 7. Het nieuwe model heeft een groter scherm, dankzij dunnere randen. Hierdoor past er meer informatie in beeld. Zo zou het makkelijker zijn om op de Watch te typen, door over letters te vegen.

Het scherm buigt daarnaast iets door in de randen en het beeld is wat feller. De accu gaat volgens Apple zo'n achttien uur mee, maar zou sneller opladen dan zijn voorganger. Watch Series 7 kost 399 dollar en komst "later dit najaar" beschikbaar. Een specifieke datum en een Nederlandse prijs zijn nog niet bekendgemaakt.

Nieuwe iPad mini heeft groter scherm

Apple presenteerde ook nieuwe iPads, waaronder een nieuwe iPad mini. De tablet heeft een nieuw ontwerp met rechte hoeken en dunne randen om het scherm. Door de dunne randen heeft de iPad mini nu een scherm van 8,3 inch. Het vorige model uit 2019 heeft een scherm van 7,9 inch.

De iPad mini ondersteunt nu ook de Apple Pencil. Daarmee kunnen gebruikers op hun scherm tekenen en schrijven. De nieuwe tablet van Apple kost 559 euro en verschijnt op 24 september.

Ook de reguliere iPad kreeg een update. Hij lijkt op eerdere versies met vrij forse randen om het 10,2 inchscherm. Ook heeft hij een thuisknop en een nieuwe A13-chip waarmee het apparaat sneller moet werken. Voorop heeft hij een 12MP-camera om te videobellen. De iPad met 64 GB aan opslagruimte kost 389 euro en is vanaf 24 september te koop.