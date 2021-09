Apple heeft dinsdagavond tijdens een online evenement een nieuwe Apple Watch en nieuwe iPads gepresenteerd. De Watch Series 7 heeft een groter scherm dankzij dunnere randen. Hetzelfde geldt voor de iPad mini.

Apple presenteerde de Apple Watch Series 7. Het nieuwe model heeft een groter scherm, dankzij dunnere randen. Hierdoor past er meer informatie in beeld. Zo zou het makkelijker zijn om op de Watch te typen, dankzij veegbewegingen.

Het scherm buigt daarnaast iets door in de randen en het beeld is wat feller. De accu gaat volgens Apple zo'n 18 uur mee, maar zou sneller opladen dan zijn voorganger. Watch Series 7 kost 399 dollar en komst "later deze herfst" beschikbaar. Een specifieke datum noemde Apple niet.

Nieuwe iPad mini heeft groter scherm

Apple presenteerde ook nieuwe iPads. Apple presenteerde een nieuwe iPad mini. De tablet heeft een nieuw ontwerp met rechte hoeken en dunne randen om het scherm. Vanwege de dunne randen heeft de iPad mini nu een scherm van 8,3 inch. Het vorige model uit 2019 heeft een scherm van 7,9 inch.

De iPad mini ondersteunt nu ook de Apple Pencil. Daarmee kunnen gebruikers op hun scherm tekenen en schrijven. De nieuwe tablet van Apple kost 499 dollar. De Nederlandse prijs volgt later vanavond.

Ook de reguliere iPad kreeg een update. Hij lijkt op eerdere versies met vrij forse randen om het 10,2-inch scherm. Ook heeft hij een thuisknop. Wel heeft hij een nieuwe A13-chip waarmee het apparaat sneller moet werken. Voorop heeft hij een 12MP-camera om te videobellen. De iPad kost 329 dollar voor het model met 64 GB aan opslagruimte.

